Les dossiers Memphis Depay et Georginio Wijnaldum déjà bouclés au Barça selon la presse néerlandaise !

La filière oranje est réactivée au FC Barcelone. Le club catalan, qui entame un nouveau cycle après une saison sans titres, a décidé de confier les rênes de l'équipe première à Ronald Koeman. Et l'ancien sélectionneur des Pays-Bas devrait, sauf rebondissement, accueillir deux compatriotes d'ici la fin du mercato : Memphis Depay (26 ans, Olympique Lyonnais) et Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool). C'est en tout cas ce qu'assure le quotidien néerlandais AD ce vendredi.

Les deux opérations sont déjà quasiment bouclées, toutes les parties étant proches d'un accord contractuel et salarial après de mûres et longues discussions, explique la publication qui avance que chacun des transferts coûtera entre 10 et 30 M€ aux Blaugranas, les deux internationaux bataves, amis depuis leur passage au PSV Eindhoven (2011-2015), étant dans leur dernière année de contrat dans leurs clubs respectifs.

Deux arrivées conditionnées au dégraissage

Ce coup double sera confirmé et entériné par le Barça lorsqu'il aura accéléré dans son opération dégraissage. Après avoir vendu Ivan Rakitic (32 ans) au Séville FC, les pensionnaires du Camp Nou attendent désormais de finaliser les départs d'Arturo Vidal (33 ans), tout proche de l'Inter, et Luis Suarez (33 ans), que la Juventus drague intensément ces derniers jours. Des joueurs qui pèsent lourd sur la masse salariale des Catalans.

Une fois ces ventes, et peut-être d'autres (Samuel Umtiti ?), effectuées, Josep Maria Bartomeu et ses équipes mettront un point final à ces deux dossiers, qui perpétueront la tradition batave en Catalogne, qui a souvent bien fonctionné, de Johan Cruyff à Frenkie de Jong, en passant par Johan Neeskens, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Philipp Cocu, Giovanni van Bronckhorst ou les frères Frank et Ronald de Boer.