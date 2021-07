L'Europe se régale du sacre de l'Italie, l'Angleterre se lamente

La suite après cette publicité

L'Italie savoure sa victoire

C'est l'Italie qui a été sacrée championne après avoir remporté la séance des tirs au but, hier soir contre l'Angleterre (1-1, 3-2). Pourtant, ce sont bien les Anglais qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Luke Shaw dès la 2e minute. Leonardo Bonucci avait remis les deux équipes à égalité en début de seconde période avant que les deux équipes ne se départagent au bout de la nuit dans une séance de penalty irrespirable. Et c'est bien la Squadra Azzurra qui est sacrée pour la deuxième fois de son histoire dans cette compétition. «C'est seulement nous !», titre Tuttosport ce matin. «L'Italie championne d'Europe : les Anglais KO aux tirs au but», résume le quotidien sportif. Forcément, c'est tout un pays qui s'enflamme ce matin et qui savoure cette victoire. Pour le Corriere della Sera, «c'est nous les champions !» De son côté, le Quotidiano Sportivo estime qu'une «Italie extraordinaire bat l'Angleterre aux tirs au but & redevient championne d'Europe 53 ans après.» La Repubblica se régale que «l'Europe soit italienne» ce matin. Évidemment, le quotidien Il Romanista nous gratifie d'une petite référence historique en titrant que «tous les chemins mènent à Rome.»

L'Angleterre encore maudite

En Angleterre, évidemment la déception est immense ce matin. C'est tout un pays qui est sous le choc. À domicile, dans son antre de Wembley, l'Angleterre a perdu une finale et reste sans titre depuis la Coupe du Monde en 1966. Un sentiment immense de déception parfaitement résumé par The Guardian ce matin qui a «le cœur brisé» ! «Les Three Lions tombent au dernier obstacle, l'Italie remporte la séance de tirs au but», écrit sobrement le quotidien. The Sun fait aussi une magnifique Une pour rendre hommage à son équipe car ils «ont fait la fierté des Lions». Le tabloïd demande aux joueurs de ne pas s'inquiéter «car la Coupe du Monde est seulement l'année prochaine.» Le rendez-vous est pris. De son côté, le Daily Mirror déplore la nouvelle déception aux tirs au but et s'exclame : «Ho non, pas encore !» «La malédiction des penalty frappe à nouveau, mais les jeunes Lions de Southgate ont uni la nation», écrit encore le média. Pour le Daily Star, la séance de pénalty était encore «empoisonnée...» Pour le Daily Express, cette défaite est «tellement cruelle». Enfin, le Scottish Daily Mail indique l'Angleterre a connu «une véritable agonie». Il faudra se relever maintenant pour cette génération anglaise.

Toute l'Europe salue le sacre italien

En France aussi, l'actualité est consacrée à cette finale de l'Euro remportée par la Nazionale qui était «invincible», hier soir, selon L'Équipe. «Invaincus depuis 34 matches, les Italiens ont décroché leur deuxième titre européen en faisant plier les Anglais aux tirs au but», résume le quotidien français. De son côté, Le Parisien lâche un «forza Italia» avec Marco Verratti pour illustrer la joie des Italiens. C'est le premier trophée international depuis 2006 pour cette équipe. La Provence titre carrément en Italien avec un «Campioni» ! Même en Belgique, qui s'est fait sortir par l'Italie en quarts de finale rend hommage à cette équipe à l'image de La Dernière Heure : «E Viva Italia, caractère et talent, la Squadra Azzurra n'a pas volé son titre», écrit le journal.