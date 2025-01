PSG : la joie de Pacho après la victoire à Lens

Comme face à Espaly en Coupe de France cette semaine (2-4), Paris a fait la décision dans les derniers instants du match. Longtemps accrochés par Lens ce samedi, les joueurs de Luis Enrique s’en sont finalement remis à Bradley Barcola, buteur à la 85e minute de jeu au terme d’une action collectivement rondement menée (2-1). Après la victoire de son équipe, le défenseur équatorien du PSG, Willian Pacho, a raconté sa joie sur beIN.

«Je suis vraiment très heureux de cette victoire, on avait mal commencé le match, mais on a su rectifier le tir. Comment expliquer ces deux visages inégaux ? On n’a pas été suffisamment offensifs en première période, ni dans le pressing, et on est monté en intensité en deuxième période, c’est grâce à ça qu’on a gagné. Le match contre Manchester City mercredi ? Il va falloir bien se préparer.»