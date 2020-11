Lens - Nantes : les compos probables

La suite après cette publicité

Un match en retard de Ligue 1 se joue ce mercredi, entre Lens et Nantes, pour le compte de la 8e journée (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Leca devrait garder les cages des Sang et Or, sans surprise, il sera protégé par un trio Gradit-Badé-Medina. Michelin occupera certainement le poste de piston droit, tandis que Sylla sera son pendant à gauche. Cahuzac et Doucouré se chargeront de la récupération au milieu de terrain, et Kakuta devrait être aligné en soutien de Banza et Kalimuendo.

Du côté du FC Nantes, c'est Lafont qui sera choisi dans les buts. Devant lui, on devrait retrouver une défense à quatre, avec Fabio, Girotto, Pallois et Corchia. Au milieu de terrain, Touré et Abeid pourraient être de la partie. Plus haut sur le terrain, Bamba et Blas occuperont les flancs de l'attaque, et Louza sera choisi au centre, pour alimenter Kolo Muani, seul en pointe.