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Ligue 2

Feu en tribune, journalistes confinés, envahissements : c’est le chaos total à Bastia

Après la nouvelle défaite subie par Bastia face à Boulogne ce vendredi (0-1), des scènes de chaos se sont produites aux abords du stade stade Armand-Cesari. La saison du club corse tourne définitivement au fiasco.

Par Jordan Pardon
2 min.
Bastia @Maxppp
Bastia 0-1 Boulogne

Avec une 14e défaite en Ligue 2 cette saison, Bastia se rapproche inexorablement du National 1, ou plutôt de la future Ligue 3 qui verra le jour au mois d’août. Face au promu boulonais ce vendredi soir, les Corses ont concédé une nouvelle défaite à domicile (0-1), et surtout un huitième match de suite sans la moindre victoire.

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ici RCFM
Colère à la fin du match à Armand-Cesari : après la défaite du SC Bastia face à US Boulogne (0-1), des supporters ont pénétré dans l’enceinte du stade, jusqu’à envahir les couloirs menant aux vestiaires.
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Ce fut sûrement le revers de trop pour les supporters, passablement agacés par la tournure des évènements. Après le penalty manqué par Christophe Vincent en seconde période, un départ d’incendie dans un virage du stade Armand-Cesari, et un fumigène lancé sur la pelouse, ont enflammé la fin de soirée. À en croire La Voix du Nord, environ 200 supporters ont ensuite envahi le parking des joueurs, situé sous la tribune présidentielle.

Bastia a presque un pied en Ligue 3

Le quotidien ajoute que les individus se seraient précipités vers l’une des portes pour tenter de forcer l’accès au vestiaire. Certains, arrivés le visage cagoulé, auraient même menacé des journalistes qui tentaient de filmer la scène. «La sécurité du stade a alors confiné une vingtaine de journalistes en salle de conférence de presse », selon le journal.

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La sortie des joueurs des deux équipes aurait également été bloquée après la rencontre. Selon plusieurs journalistes sur place, ces scènes de chaos se seraient calmées au bout d’une demi-heure. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos de supporters tentant d’envahir les couloirs menant aux vestiaires, ont circulé sur les réseaux sociaux. Le club corse est aujourd’hui lanterne rouge de Ligue 2, à 4 points du barragiste amiénois.

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