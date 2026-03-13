L2 : Le Mans dompte Nancy grâce à un triplé de Rabillard, Montpellier s’offre Laval

Jusqu’où iront ces Manceaux ? Même eux n’ont pas la réponse à cette question car leurs limites se confondent avec le ciel cette saison. Après avoir mis fin à une série de cinq matchs sans victoire contre Annecy le week-end dernier (3-0), les Sarthois ont confirmé en s’imposant à Nancy ce vendredi (2-4). Menés après une sortie complètement ratée de Nicolas Kocik au profit de Ztouti (11e), les hommes de Patrick Videira se sont remis la tête à l’endroit dans le sillage d’un Antoine Rabillard auteur d’un triplé (39e, 48e, 59e). L’ancien attaquant de l’OM s’est offert deux buts de la tête puis un dernier en profitant d’un festival de Quarshie.

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Buades a conclu le travail pour permettre à son équipe de sécuriser son incroyable troisième place en L2 (79e, 1-4), tandis que Bouabdelli a réduit l’écart dans les arrêts de jeu (90+4e, 2-4). Nancy reste 15e du championnat. Dans les autres rencontres, Montpellier a fait durer le suspense jusqu’au bout avant d’éteindre cruellement les espoirs du Stade Lavallois (2-0). Les Héraultais se sont imposés grâce à deux buts coup sur coup de Sainte-Luce (88e) et Pays (90e). Ils grimpent ce soir à la 5e place, quand les Mayennais s’enlisent au 17e rang. De son côté, Clermont a chuté à domicile face à une équipe de Pau guidée par sa révélation Giovani Versini, seul buteur du match (45+2e, 0-1). Guingamp a pris le meilleur sur Amiens grâce à Kielt (25e, 1-0) et passe 10e. Les Picards sont 16es. Enfin, Bastia a été battu par Boulogne et reste lanterne rouge de L2. Le seul but de la rencontre est à mettre à l’actif d’El-Farissi, tandis que Christophe Vincent a manqué un penalty du côté des Corses, pour qui rien ne sourit en ce moment.