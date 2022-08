PSG : Jérôme Rothen juge l'affaire Mbappé-Neymar

La suite après cette publicité

Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a tenté de démêler l'affaire entre Kylian Mbappé et Neymar Jr. Selon lui, l'attaquant international français de 23 ans n'a pas demandé la tête de l'attaquant international brésilien de 30 ans. Le problème, d'après l'ancien milieu du PSG, viendrait des promesses faites par le club au joueur Français : « Il y a un problème au sein du club par rapport à tout ce qui a été vendu à Kylian pour qu’il reste. Il y a des choses qui ne se vérifient pas. C’est un problème de hiérarchie (…) À mon avis, [Kylian Mbappé] n’a pas de problème avec Neymar parce qu’en aucun cas il a demandé à ce que Neymar parte du club. C’est le club qui lui a vendu un projet où lui est à la pointe de ce projet-là et qu’il était sans Neymar à la base. »

Projet, qui selon le consultant, a du mal à passer pour Neymar qui se voit être relégué au second plan et donc derrière Kylian Mbappé. « Comment Neymar a accepté ça, comment il le digère ? Apparemment il a du mal à digérer, à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet et que lui soit en retrait. Ça, c’est un vrai problème. » Malgré une gestion faite en interne annoncée par Christophe Galtier, cet « épiphénomène », comme il le nomme, ne va pas être réglé en un claquement de doigt souligne Jérôme Rothen : « S’il y a des problèmes d’ego, et je peux dire que c’est la réalité, ça va être difficilement gérable pour le staff, pas que pour Christophe Galtier mais aussi pour Luis Campos, Antero Henrique, le président, le club, l’Émir, les supporters. Ça va être compliqué, au premier écart, au premier accroc, il va y avoir des soucis entre les deux. » Cette histoire de "Penaltygate" ne serait qu'un prétexte pour évoquer d'autres soucis au sein du vestiaire parisien. Malgré les bonnes premières performances du PSG, ce premier accroc peut en amener d'autres durant la saison. La suite au prochain épisode...