CdM 2022, Croatie : Luka Modric ne veut pas prendre sa retraite internationale

« Oui, c'est peut-être ma dernière Coupe du monde, nous verrons ce qui se passera à l'avenir, mais au moins... je veux continuer jusqu'à la Nations League (du 14 au 18 juin 2023) », a déclaré le ballon d'Or 2018 à Gol Mundial, concernant son avenir en sélection. Pour rappel, après une finale en 2018, les Croates ont fini, cette fois-ci, sur la troisième marche du podium après avoir disposé du Maroc (2-1), dans la petite finale hier (samedi).

Luka Modric (37 ans), le milieu du Real Madrid a rajouté : « je voulais gagner la Coupe du monde, faire de mon pays champion, c'était mon grand rêve ; mais ce n'est pas le cas. Et quoi, eh bien... je suis très heureux de toute ma carrière avec la Croatie. Gagner deux médailles est une chose très importante, beaucoup. On peut déjà arrêter de dire que la Croatie n'obtient des choses que tous les vingt ans. Nous l'avons mis sur la carte. Nous avons confirmé que nous avons une grande sélection et un avenir très excitant ».