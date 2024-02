CAN 2023, Côte d’Ivoire : Emerse Faé clashe Jérôme Rothen

Emerse Faé a remplacé Jean-Louis Gasset au pied levé quand ce dernier a démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire, avant les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une expérience inoubliable puisque l’ancien milieu de terrain du FC Nantes a réussi à remporter la compétition hier face au Nigeria. Un succès qui lui a permis de répondre à Jérôme Rothen, qui avait critiqué le niveau du tournoi. « J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie. Il aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu’il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue… Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité. »

La suite après cette publicité

Des propos qui ont rapidement fait réagir l’un des nouveaux spécialistes du clash du PAF français, Jérôme Rothen. «Emerse Faé, tu aurais pu citer mon nom ! Tu l’as aperçu plus d’une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t’ai donnés). Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés». Une réponse de grande classe… Ou pas.