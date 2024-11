Le début de saison canon de Nottingham Forest

Les supporters de Nottingham Forest sont sur un nuage en ce moment. La raison ? Les Reds ne sont pas dans le ventre mou de la Premier League, comme cela a pu être le cas lors des saisons précédentes. Ils ont réussi à faire bien mieux que cela. Après dix journées de championnat, Nottingham Forest occupe la troisième place du classement de Premier League, derrière les deux mastodontes que sont Liverpool et Manchester City. Une première depuis 1988. Une position que le club de l’est de l’Angleterre n’a pas démérité, mais qui peut surprendre à la vue des résultats des saisons précédentes de Nottingham et de sa gestion qui laissait à désirer.

Propriété de l’homme d’affaires grec Evangelos Marinakis depuis son rachat en 2017, Forest a fait son retour dans l’élite du football anglais en 2022, 23 ans après sa dernière apparition. Désireux de perdurer en PL, les Tricky Trees avaient fait parler d’eux pour leurs dépenses colossales et leurs nombreuses recrues. Nottingham Forest avait notamment dépensé 161,95 millions d’euros pour 21 recrues sur le marché des transferts à l’été, il y a deux ans. De quoi permettre à Steve Cooper de composer une équipe en capacité de se maintenir dans l’élite anglaise. C’est d’ailleurs ce qu’avait réussi à faire l’entraîneur écossais lors de la saison 2022-2023. Mais par la suite, les multiples revers de son équipe ont provoqué son licenciement, en décembre 2023. Pour le remplacer, Nottingham a fait appel à Nuno Espirito Santo. L’ancien entraîneur de Wolverhampton avait pour mission de maintenir Forest en PL. Un objectif réussi, non sans mal - Nottingham ayant écopé de quatre points de pénalité pour infraction aux règles financières de la Premier League - avec une 17e place à la clé, la saison dernière.

Une tactique ambitieuse, un Chris Wood en feu

Pour cette troisième saison consécutive en PL, l’objectif des pensionnaires du City Ground fut le même. Mais force est de constater que le club anglais fait pour le moment mieux que ce qui était prévu. Sur ses dix premiers matchs de championnat, Nottingham n’a connu qu’une seule défaite, contre Fulham (0-1). Victorieuse à cinq reprises, la troupe de Nuno Espirito Santo est la seule équipe à avoir battu Liverpool cette saison (0-1), mi-septembre. Adepte du 4-2-3-1, cette formation ne brille pas par sa possession du ballon (41,5% en moyenne depuis le début de la saison). Mais par son assise défensive en place (deuxième meilleure défense), incarnée par le duo Nikola Milenković - Murillo en défense centrale, et par son bloc compact qui lui permet de presser haut son adversaire, avec Nicolás Domínguez et Ryan Yates au milieu. Une fois le ballon récupéré, l’équipe se projette en nombre, utilisant la vitesse de ses ailiers - Callum Hudson-Odoi et Anthony Elanga - et la projection dans les demi-espaces de ses milieux offensifs - Morgan Gibbs-White ou Elliot Anderson - pour trouver Chris Wood à la conclusion.

L’international néo-zélandais est sans doute le nom qui fait parler le plus du côté de Forest. Récompensé par la Premier League pour son mois d’octobre tonitruant, le joueur de 32 ans a trouvé le chemin des filets à huit reprises depuis le début de la saison. Seul Erling Haaland fait mieux que lui. Transféré définitivement à Nottingham en provenance de Newcastle en juillet 2023, le natif d’Auckland retrouvera les Magpies, ce dimanche lors de la 11e journée de PL. Avec l’ambition de mettre à mal son ancienne équipe et de permettre à Nottingham de continuer sur sa belle lancée.