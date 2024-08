Bayer 04 : Jonathan Tah sort du silence après son départ avorté

Jonathan Tah reste au Bayer Leverkusen. Le défenseur central allemand a été annoncé sur le départ pendant tout l’été, mais il va finalement repartir pour une neuvième saison sous le maillot des Rouge et Noir. Le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, plusieurs des plus grands clubs d’Europe se sont penchés sur le cas Jonathan Tah, sans réussite. Très apprécié de Xabi Alonso, l’international allemand (29 sélections) sera le vice-capitaine de Leverkusen une saison de plus sous la houlette de l’Espagnol.

La suite après cette publicité

Le défenseur central de 28 ans s’est exprimé sur Instagram après son départ avorté pour rassurer les supporters du Bayer concernant sa motivation pour la saison à venir. « Chers fans de Bayer 04, il y a eu beaucoup de spéculations autour de moi et mon avenir. Certains contextes n’ont pas toujours été présentés correctement, mais j’y reviendrai certainement en temps voulu. Il est vrai que j’ai également étudié les options de départ cet été, mais il est désormais certain que je vais atteindre les dix années au Bayer 04. […] Maintenant, fin de toutes les spéculations et concentrons-nous pleinement sur la saison 2024/25. Je vous promets que je donnerai tout cette saison pour que nous réussissions, tout comme au cours des neuf dernières années. Rendez-vous à la BayArena, j’ai hâte d’y être ! »