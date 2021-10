ASSE : Claude Puel fixé sur son avenir

Après le match nul arraché dans les derniers instants du derby face à l'Olympique Lyonnais (1-1), l'AS Saint-Étienne est toujours lanterne rouge de Ligue 1 avec ce 4e point pris en 9 joueurs (0 victoire, 4 nuls, 5 défaites). Un début de saison catastrophique pour les Verts, ce qui remettrait en question l'avenir de leur entraîneur Claude Puel sur le banc. Pourtant, le technicien de 60 ans a été maintenu selon les informations de RMC Sport. En effet, après un conseil de surveillance réuni depuis ce matin avec les présences notamment des deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (en visio-conférence) et du président exécutif Jean-François Soucasse, la direction stéphanoise aurait renouvelé sa confiance au champion de France 2000 avec l'AS Monaco.

Son défenseur central Timothée Kolodziejczak l'avait même soutenu après le coup de sifflet final du derby rhônalpin : « quoi qu’il arrive, on est derrière le staff, le coach. On ne triche pas, on est des professionnels avant tout. On voulait faire un résultat pour nous, pour notre public. C’est un match qui leur tient à cœur. On n’y pense pas (à l’avenir du Claude Puel, ndlr), ce n’est pas notre problème. Notre problème est d’engranger des points et de la confiance. On en a repris sur ce match. Tout n’a pas été parfait mais on s’est lâché, on a eu des occasions. On en a concédé aussi mais on a essayé de jouer vers l’avant. Il faudra rééditer ce genre de performances pour gratter des points parce qu’on en manque. »