Liverpool : Jürgen Klopp réagit à la blessure de Mohamed Salah

Blessé aux ischios-jambiers et remplacé juste avant la pause contre le Ghana, lors du nul concédé par les siens dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2023, Mohamed Salah fait trembler les Pharaons pour la suite de la compétition. Outre-Manche, Liverpool nourrit également de grosses inquiétudes, à l’heure où les Reds sont engagés dans la course au titre en Premier League.

La suite après cette publicité

Interrogé sur la blessure de sa star, Jurgen Klopp a d’ailleurs affiché son pessimisme. «J’ai parlé avec Mo hier soir. Il l’a senti… Nous savons tous à quel point Mo est rarement indisponible, donc c’est définitivement quelque chose. Cela dépend maintenant du diagnostic», a ainsi assuré le technicien de Liverpool. Reste désormais à connaître la nature exacte de sa blessure et sa durée d’indisponibilité…