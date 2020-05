Info FM : Lorient se penche sur Saïd Arab

Champion de France de Ligue 2 et officiellement promu en Ligue 1, le FC Lorient se prépare donc à retrouver l'élite dans quelques mois. Et pour augmenter ses chances de maintien la saison prochaine, il lui faut réaliser un mercato solide cet été. Cela passe en premier lieu par un recrutement intelligent. C'est en ce sens que les Merlus se penchent sur Saïd Arab (19 ans).

Selon nos informations, le club lorientais, qui le suit depuis de long mois, aurait formulé une proposition concrète au joueur du Red Star. Les Merlus ne sont pas les seuls sur les rangs. Saint-Etienne, Strasbourg et des écuries étrangères sont intéressés par le joueur. Le franco-algérien, auteur d'un but et de deux passes décisives en National a donc l'embarras du choix.