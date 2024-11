Ballon d’Or 2024 : l’UEFA sort du silence après les accusations complotistes contre Vinicius Jr !

Après le sacre polémique de Rodri au Ballon d’Or cette semaine, au préjudice de celui qui était pourtant désigné comme le grand favori, Vinicius Junior, de nombreuses allégations contre l’UEFA ont fait surface dans la presse. Une manœuvre de l’instance du football européen et de son président Alexander Ceferin, a ainsi été soupçonnée dans plusieurs journaux espagnols.

Concrètement, le Real Madrid avait avancé par l’intermédiaire de la presse des propos virulents de Ceferin à l’encontre de Vinicius Junior, en défendant l’idée que le Brésilien ne méritait pas le prix. Pour rappel, l’UEFA co-organisait pour la première fois une cérémonie du Ballon d’Or, de concert avec le Groupe Amaury, propriétaire des médias France Football et L’Équipe.

L’UEFA nie en bloc

Muette jusqu’ici, l’instance a donc finalement brisé le silence. Dans un communiqué transmis ce samedi à l’agence de presse espagnole, EFE, elle a nié toutes ces accusations en bloc, indiquant par ailleurs qu’elle se réservait le droit d’intenter une action en justice contre les responsables de cette désinformation. «Nous nions catégoriquement les allégations circulant concernant les prétendus commentaires de l’UEFA concernant l’issue des résultats du Ballon d’Or. Ni l’UEFA ni son président n’ont publié de déclarations ou de commentaires sur les résultats de l’attribution», peut-on lire.

«Un tel rapport est totalement infondé et ne reflète pas la réalité. Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute partie impliquée dans la diffusion de ces fausses déclarations», conclut ce communiqué. Pour rappel, ce non-sacre de Vinicius, lundi, au Théâtre du Chatelet, avait acté le divorce entre l’UEFA et le Real Madrid. La délégation madrilène avait ainsi snobé la cérémonie, et de nombreuses réactions de joueurs du club avaient affleuré sur les réseaux sociaux pour soutenir le Brésilien.