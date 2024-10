Real Madrid : Kylian Mbappé voulait revenir en France

Kylian Mbappé a le mal du pays. Annoncé contre toute attente dans le groupe madrilène qui se rendra à Lille ce mercredi à 21h, Kylian Mbappé avait à cœur de revenir en France. Ce retour sur les pelouses de l’Hexagone était très important pour l’ancien Monégasque qui devait notamment affronter son frère Ethan. Mais les retrouvailles ont été gâchées par la lourde blessure du cadet des Mbappé.

Débarqué chez les Dogues cet été, Ethan Mbappé vient de subir une rupture d’un quadriceps qui ne lui permettra pas d’être là face au Real Madrid, pire, il manquera même plusieurs mois de compétition. D’après les informations de L’Équipe, si le capitaine des Bleus est bel et bien en avance sur son programme de reprise, il ne devrait pas être de la partie non plus. Kylian Mbappé ne se serait toujours pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers et sa présence dans le groupe merengue serait plus symbolique que sportive. Définitivement pas le scénario rêvé pour le retour en France de Kyks.