PSG : Samir Nasri et Laure Boulleau approuvent l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia

Cet hiver, le PSG a réalisé l’un des gros coups du mercato. Désireux de quitter Naples depuis des mois, Khvicha Kvaratskhelia a enfin pu changer d’air et a posé ses valises à Paris il y a quelques jours. Une arrivée contre 70 millions qui enchante forcément les supporters du club de la capitale. Certains observateurs sont également satisfaits de cette signature et c’est notamment le cas de Samir Nasri. Interrogé sur l’arrivée du Géorgien en France, l’ancien international français a validé cet achat dans le Canal Football Club :

«On a pu le voir avec la baisse de forme de Barcola et ses non-performances en Ligue des Champions, c’est bien d’apporter un joueur qui a de la qualité et qui sait gagner. Il peut être le vrai pendant d’Ousmane Dembélé de l’autre côté. Il va apporter une plus-value surtout en LDC. Il faut rappeler que c’est un très grand joueur.» De son côté, Laure Boulleau a aussi fait part de sa satisfaction : «je suis très contente de le voir débarquer. C’est un joueur différent, c’est un impact player. Ca peut être celui qui te fait basculer des matches, surtout en C1. Il va avoir ce rôle-là. Je le trouve meilleur avec un attaquant. Je trouvais qu’il y avait un Kvara avec et sans Osimhen.»