Ligue 1 : vainqueur de Reims, l’AS Monaco reprend provisoirement le trône de leader

Tenu en échec à Lorient dans les derniers instants (2-2) puis battu par Nice à domicile lors du derby azuréen, l’AS Monaco (2e, 14 pts) connaissait une petite période de creux avant de relancer sa saison en championnat par un succès face à l’Olympique de Marseille (3-2). Et pour retrouver le trône de leader qu’il avait occupé durant trois semaines en début de saison, le club du Rocher se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, qui a déjà vu les victoires de Nantes et Nice, toutes deux à l’extérieur respectivement à Strasbourg (2-1) et Metz (1-0). De son côté, la formation champenoise (4e, 13 pts) avait enchaîné deux succès à Lille et Lyon et pouvait également espérer occuper provisoirement la première place du classement en cas de victoire.

Une rencontre entre deux équipes joueuses de haut de tableau qui tenait toutes ses promesses à Auguste-Delaune. Le début du match voyait 22 acteurs n’hésitant pas à aller attaquer le camp adverse à la récupération du ballon, avant que l’ASM ne calme le jeu. Son gardien, Philipp Köhn, rassurait les siens sur sa belle sortie face à Keito Nakamura dans sa propre surface (11e). Les locaux se reposaient notamment sur les qualités de percussion de leurs joueurs de couloir pour bousculer l’arrière-garde de la Principauté, en vain. C’est même un latéral, Ismail Jakobs, qui se projetait dans la zone de vérité rémoise et débloquait la marque du plat du pied sur le centre prolongé de Krepin Diatta, pour un but 100% pistons sénégalais (0-1, 42e). Parfait pour mettre la pression sur son adversaire du soir, qui avait encore des choses à montrer.

Un second acte prolifique

Au retour des vestiaires, il ne fallait que 28 secondes après l’engagement à Folarin Balogun, moins en vue lors du premier acte, pour tromper la vigilance de Yehvann Diouf d’une frappe croisée et puissante du pied droit (0-2, 46e). L’international américain inscrivait alors son troisième but de la saison, ne le célébrant pas face à son ancien club, avec qui il avait culminé à 21 réalisations l’an passé. Et quelques minutes plus tard, à la suite d’une belle récupération près du rond central, les Monégasques initiaient une belle attaque-éclair conclue par la tête du capitaine Wissam Ben Yedder (0-3, 49e), pour marquer son 150e but dans sa carrière en Ligue 1. Deux véritables coups de massue pour les espoirs rémois de revenir au score dans cette seconde période, mais les poulains de Will Still ne désespéraient pas, en continuant d’attaquer la moitié noire.

Chose réussie puisque Marshall Munetsi obtenait un penalty face à Chrislain Matsima avant l’heure de jeu, transformé par Teddy Teuma (1-3, 57e). Avec ce tir à 11 mètres, l’international maltais était à 4 réalisations en championnat, soit le meilleur buteur de son équipe. WBY avait le droit à quelques occasions pour creuser la marque, mais son altruisme pour Balogun, repris par Joseph Okumu (60e), puis son imprécision face au but sur son tir à ras de terre (66e). Entré en jeu, Takumi Minamino s’illustrait aussi dans la surface adverse mais était tenu en échec par Diouf sur sa frappe croisée en rupture, détournée du bout des doigts (77e). Le score ne changeait plus jusqu’au coup de sifflet final. L’AS Monaco poursuit son embellie et reprend son trône de leader en stoppant la belle forme du Stade de Reims, qui s’incline pour la troisième fois de la saison.