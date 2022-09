Derby madrilène : la nouvelle guerre des supporters de l'Atlético et du Real Madrid !

« L'Atlético de Madrid, c'est l'équipe B du Real Madrid ! ». Voici une réflexion que l'on peut souvent entendre chez les supporters merengues ces dernières années. Pas parce que les Colchoneros sont bien en-dessous des Merengues en termes de niveau - les Blancos étant bien sûr au-dessus mais la différence s'est estompée depuis le début de l'ère Simeone - mais tout simplement parce que l'effectif des Rojiblancos est rempli d'anciens joueurs du Real Madrid ! Il y a d'ailleurs plus de joueurs formés à La Fabrica dans l'effectif de l'Atlético que celui du Real Madrid, ce qui fait logiquement beaucoup parler.

Ces dernières années, l'équipe de Simeone a vu des joueurs comme Alvaro Morata, Marcos Llorente et Mario Hermoso débarquer, en plus de Saúl Ñíguez qui est passé quelques années par Valdebebas. Cet été, c'est Sergio Reguilón qui a déboulé au Wanda Metropolitano, même s'il n'a pas encore pu débuter à cause d'une blessure. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux supporters de l'Atlético, agacés de voir leurs dirigeants recruter tant de joueurs venant de l'ennemi juré. Surtout que dans le cas du latéral gauche, il n'hésitait pas à affirmer son madridismo à tout va sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément le cas pour les autres. Une photo de lui célébrant la Ligue des Champions 2014 remportée face à l'Atlético est également ressortie sur les réseaux sociaux, et a fait rager plus d'un fan colchonero. Nul doute qu'il devrait recevoir le même accueil que Morata en 2019, légèrement sifflé par le Wanda Metropolitano.

Reguilon, le coup de grâce

Ce qui soulève de sacrées questions concernant divers sujets comme le sentiment d'appartenance à un club, ou le peu de considération que peuvent avoir les dirigeants pour les supporters. Dans le cas de Reguilon par exemple, c'est Jorge Mendes qui était mandaté pour trouver un latéral. Sans prendre en compte ce que pouvaient penser les fans colchoneros donc, qui en ont déjà marre de leur direction menée par Enrique Cerezo et Miguel Angel Gil Marin. Un ras le bol général lié à bien d'autres sujets supplémentaires, mais qui ne s'est donc clairement pas estompé avec l'arrivée du joueur prêté par Tottenham. Diego Simeone, qui a les fans de l'Atlético dans sa poche, a d'ailleurs tenu à calmer le jeu : « d'autres joueurs sont passés par le Real Madrid et ont écrit l'histoire du club, comme Juanfran et Filipe Luis. Moi, je les vois comme des joueurs comme les autres ».

🤬"Un jugador que NO CELEBRA un gol contra el MADRID... NO quiero que juegue en el ATLETI"🤬



🔥#PETÓN se 'calienta' en #ChiringuitoAtleti!🔥 pic.twitter.com/4DHA7fZTwX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2022

Dans le camp d'en face, on se régale. Les supporters du Real Madrid n'hésitent ainsi pas à chambrer leurs voisins, en leur faisant bien comprendre qu'ils doivent se contenter de récupérer les indésirables de chez eux. Mais derrière ces moqueries, d'autres se posent aussi des questions : si ces joueurs ont le niveau pour être à l'Atlético et y avoir un rôle important pour certains d'entre eux, n'auraient-ils pas pu être conservés par le Real Madrid même pour compléter l'effectif ? A l'heure où les Merengues comptent de moins en moins de joueurs formés au club en équipe première et où il est fort probable que Luis Enrique ne sélectionne aucun joueur du Real pour le Mondial, beaucoup de fans se posent des questions... Quoiqu'il en soit, ce nouveau derby madrilène s'annonce passionnant. Et bouillant.