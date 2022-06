Manchester United : Erik ten Hag a tranché pour deux cadres !

La suite après cette publicité

À quand le retour du grand Manchester United ? C'est sans doute la question que tout le monde se pose et plus particulièrement les fans mancuniens, frustrés par un nouvel exercice 2021-2022 plus que décevant. Sixième, seulement, de Premier League la saison dernière et non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions malgré le retour de Cristiano Ronaldo, Manchester United aura donc forcément à cœur de retrouver les sommets du championnat anglais. Une ambition légitime que l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, récemment intronisé sur le banc des Red Devils, tentera de porter fièrement chaque week-end.

Déterminé à l'idée de ramener les Diables Rouges sur le devant de la scène, le technicien batave compte ainsi profiter de la fenêtre estivale pour mener un mercato ambitieux. À ce titre, le nouveau manager des Mancuniens a d'ailleurs d'ores et déjà demandé à sa direction de recruter deux milieux de terrain. En plus de Frenkie de Jong, pour qui il faudra lâcher environ 80 millions d'euros pour l'arracher aux griffes du FC Barcelone, Ten Hag souhaiterait également s'offrir les services de Christian Eriksen. Deux profils venant s'ajouter à une longue liste de joueurs convoités cet été...

Anthony Martial poussé vers la sortie !

Prêt à chambouler l'ensemble de l'effectif, le Néerlandais a toutefois conscience qu'une tel projet nécessitera des finances au beau fixe. Dès lors et pour financer cet ambitieux mercato, deux nouveaux joueurs seraient poussés vers la sortie par le nouvel entraîneur de Manchester United. Selon les dernières informations du Mirror, il s'agirait du Français Anthony Martial (26 ans) et de l'Anglais Aaron Wan-Bissaka (24 ans). Prêté au Séville FC lors de la seconde partie de saison, l'attaquant tricolore (30 sélections, 2 buts) n'a jamais véritablement convaincu en Espagne et pourrait donc se laisser tenter par un nouveau départ, sept ans après son arrivée dans le nord de l'Angleterre.

Pas forcément dans les plans de son nouveau coach, l'ancien ailier de l'AS Monaco pourrait ainsi rapporter 16 millions d'euros aux Red Devils. Une somme qui s'ajouterait aux 25 millions de Wan-Bissaka, lui aussi prévenu qu'il n'entrait plus dans les plans. Non convaincu par le rendement de l'arrière droit, passé par Crystal Palace, Ten Hag aimerait donc profiter de ces deux profils pour récupérer des fonds, utiles dans l'optique de finaliser les cibles précédemment évoquées. Mais un autre départ serait également à l'ordre du jour selon les dernières indiscrétions du tabloïd britannique.

En manque de temps de jeu du côté de Manchester United, notamment en raison de la concurrence, Marcus Rashford pourrait, lui aussi, mettre les voiles. Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, l'attaquant des Three Lions (46 sélections, 12 buts) intéresserait particulièrement Arsenal. Avec une cote évaluée à 70 millions d'euros par ses dirigeants (60M€ selon Transfermarkt), l'international anglais, sous contrat jusqu'en juin 2023, reste malgré tout un investissement de taille pour la concurrence, qui plus est pour un joueur en manque de confiance. Une chose est sûre, du côté d'Old Trafford, les choses bougent et les indésirables sont désormais priés de s'en aller.