Equipe de France : la malédiction des latéraux

L'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition en finissant première de son groupe, celui de la mort avec le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie, qui jouait chez elle à plusieurs reprises. Son ticket, les champions du Monde l'ont acquis contre la Seleção en obtenant un match nul. Mais cela a été comme une victoire.

Mais cela a tout d'une victoire à la Pyrrhus. En effet, à la pause, Lucas Hernandez, toujours en difficulté avec son genou était remplacé par Lucas Digne. Mais, l'ancien joueur de Lille et du Paris SG, aujourd'hui à Everton, n'est pas resté longtemps sur le terrain. En effet, six minutes après son entrée en jeu et donc la pause, il a ressenti une douleur derrière la cuisse et a cédé sa place à Adrien Rabiot.

Coup sur coup donc les deux latéraux gauches des Bleus se sont blessés. Didier Deschamps se montrait d'ailleurs plutôt inquiet : « le plus inquiétant c'"est Lucas Digne, c'est musculaire, il a senti une douleur derrière la cuisse. Ça va être compliqué, ce n'est pas bon signe. Lucas (Hernandez, ndlr) avait un petit souci aussi à son genou qui a un peu réagi, je n’ai pas voulu prendre de risque, rajouter à ça qu'il avait déjà un carton jaune, je compte aussi sur Lucas (Digne, ndlr). Malheureusement dans le même match, j'ai perdu les deux. À voir pour Lucas Hernandez dans les prochains jours ».

Deschamps aurait pu appeler Ferland Mendy ou Théo Hernandez

L'ennui c'est qu'il n'y a plus de latéral gauche disponible pour la confrontation en huitièmes face à la Suisse ce lundi soir et que Didier Deschamps va devoir bricoler. On pense aujourd'hui à quelques éléments qui auraient pu figurer dans la liste comme Ferland Mendy (un peu touché physiquement) ou encore Théo Hernandez, le frère de Lucas.

On le sait depuis longtemps, les postes de latéraux peinent, dans le monde, à se renouveler. En équipe de France, les deux titulaires, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, sont des centraux, tout comme Jules Koundé qui a joué à droite contre le Portugal. De latéral de formation, il ne reste que Léo Dubois, le Lyonnais, mais il joue à droit et a déjà été testé, à l'entraînement, à gauche par Deschamps.

Djibril Sidibé et Benjamin Mendy étaient aussi quasi-indisponibles

Mais ce problème n'est pas vraiment récent et il semble qu'une réelle malédiction s'abat sur les Bleus. Souvenez-vous, en 2018. Didier Deschamps appelle Djibril Sidibé et Benjamin Mendy. Si le Citizen avait bien fait la préparation, il lui a été préféré Lucas Hernandez sur le côté. En cause ? Un déficit physique empêchant Deschamps de le faire jouer. Il ne jouera d'ailleurs que 40 minutes, dans le troisième match de poules, contre le Danemark.

Du côté de Djibril Sidibé, c'était presque pareil. Le latéral droit a été longtemps incertain à cause d'une douleur au genou gauche et finalement il a été conservé dans la liste par Deschamps. Lui a joué un match en totalité, aussi celui contre le Danemark, celui des coiffeurs, mais c'est à peu près tout, son corps ne le laissant pas tranquille. Maintenant, Didier Deschamps doit prier pour que l'un de ses deux éléments à gauche puisse terminer cet Euro...