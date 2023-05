Vidéo : Twitter détruit l’OM après leur défaite face à Lille

La suite après cette publicité

C’était le match le plus important de la saison pour l’Olympique de Marseille qui jouait sa qualification directe en Ligue des Champions ce soir. Malheureusement, les hommes d’Igor Tudor ont failli à leur mission. En perdant 2-1 au stade Pierre Mauroy, l’OM voit ses espoirs de qualification se réduire, et reste tributaire du résultat de Lens ce dimanche. Ce sont les 2 Jonathan, David et Bamba qui les ont puni. Les Twittos marseillais pleurent la défaite pendant que les autres s’en réjouissent !

