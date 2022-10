Brest - Lorient : les compositions officielles

La dixième journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement de Lorient à Brest. (Un match à suivre en direct sur FM, coup d'envoi 15h.). Ce derby breton oppose deux formations bien différentes. Lorient est l'équipe de ce début de saison. Après neuf journées, les Merlus sont troisièmes de Ligue 1 avec 22 points (sept victoires, un nul et une défaite) et peuvent grimper au deuxième rang en cas de victoire ce dimanche. De son côté, Brest est en souffrance et son entraîneur, Michel Der Zakarian, déjà en danger. Le SB29, 19e avec seulement six points, reste sur six matches sans victoire et durant cette série négative, les Brestois ont été balayés à domicile par Montpellier (0-7) et punis par Ajaccio (0-1).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Régis Le Bris, l'entraîneur des Merlus, est privé de la révélation offensive de ce début de saison Ouattara (suspendu) mais aussi de Kalulu (blessé). Son neveu, Théo Le Bris, prend la place de Kalulu dans le couloir droit de la défense alors que Cathline remplace lui Ouattara en tant qu'ailier gauche. Côté Brestois, Michel Der Zakarian est privé de Cardona, Lees-Melou et Mounié. Il opte donc pour un 4-4-2 avec Slimani et Le Douaron devant. Camara remplace Lees-Melou dans l'entrejeu alors que Del Castillo fait son retour dans le couloir gauche du milieu. Derrière, Chardonnet est le seul survivant du déplacement à Auxerre puisque Dari et Uronen étaient sur le banc en Bourgogne alors que Fadiga était absent.

Les compositions officielles

Brest : Bizot – Fadiga, Chardonnet, Dari, Uronen – Honorat, Camara, Belkebla, Del Castillo – Slimani, Le Douaron.

Lorient : Mvogo – Le Bris, Laporte, Talbi, Le Goff – Le Fée, Abergel – Diarra, Ponceau, Cathline – Moffi.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.