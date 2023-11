AEK-OM : Aubameyang absent de la dernière séance d’entraînement

Ces derniers jours, l’OM semble remplir petit à petit son infirmerie. Dans un communiqué, le club olympien avait récemment annoncé la blessure de Valentin Rongier. Le capitaine marseillais va se faire opérer et manquera plusieurs mois de compétition. Et l’ancien milieu de Nantes n’est pas le seul joueur out ces derniers jours. En effet, lors de la dernière séance d’entraînement de l’OM avant le match face à l’AEK Athènes en Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang manquait à l’appel.

L’international gabonais, qui n’a justement pas été convoqué pour les prochains matchs avec son pays en novembre, est donc pressenti pour être forfait selon La Provence qui précise que l’OM n’a pas expliqué les raisons de son absence. Mais l’ancien d’Arsenal, qui est en grosse difficulté sur ce début de saison (3 buts et 3 passes décisives en 13 matches) risque de manquer à l’appel. C’est aussi le cas d’Azzedine Ounahi, blessé au dos après être tombé chez lui, et qui ne s’est toujours pas entraîné.