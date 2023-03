JT Foot Mercato : le PSG passe à la vitesse supérieure pour son mercato

Les dossiers chauds du PSG

La suite après cette publicité

L’été promet d’être chaud dans la capitale française. Et ça devrait commencer par un départ plus que probable de Christophe Galtier dont les joueurs sont comptés selon La Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose explique que le club parisien compte garder l’identité de son successeur secret jusqu’à la fin de saison, pour éviter que l’équipe ne perde toute motivation… La direction parisienne rêve toujours autant de Zinedine Zidane et des discussions seraient en cours entre le club et l’ancien coach du Real Madrid. La Casa Blanca sera d’ailleurs un adversaire de Paris pour signer Zizou, en cas de départ de Carlo Ancelotti. Mais selon AS, le PSG a quand même des raisons d’y croire, puisqu’il y aurait toujours des tensions entre Florentino Pérez et le clan Zidane. Au rayon des arrivées, le dossier Milan Skriniar inquiète le board parisien. Le défenseur de l’Inter s’est blessé au dos. Des infos qui laissent planer le doute sur une future arrivée ? Eh bien Paris a tout prévu et aurait demandé au Slovaque de faire des examens médicaux poussés, avant de se rendre en sélection. Le Paris Saint-Germain tente aussi de rapatrier Xavi Simons, transféré librement au PSV Eindhoven. Le club compte lever la clause de rachat présente dans son contrat, qui s’élève à 12 M€. Sauf que le jeune joueur ne serait pas forcément très emballé à l’idée de revenir au PSG… Pour le convaincre, le club lui aurait promis une prime à la signature de 4 M€, et une autre de 4M€ aussi pour son agente Rafaela Pimenta.

Kylian Mbappé, un capitaine qui fait déjà l’unanimité

La première de Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine des Bleus a été une totale réussite. Sur le terrain, l’attaquant français a mené les siens avec un doublé et une passe décisive. Dans les vestiaires, le Kyks a aussi su motiver ses troupes pour garder le cap. «Bien joué les gars. Bien joué, c’est ça hein ! C’est comme ça qu’on entame les matchs. Les entames de match, c’est comme ça ! On ne laisse pas respirer, rien ! Il y a une deuxième mi-temps, hein. La même chose, la même chose ! On ne se relâche pas. On y va, c’est comme ça les gars», a-t-il lâché. Ce nouveau rôle semble lui aller à ravir. En tout cas, nombreux de ses coéquipiers sont déjà convaincus !

À lire

EdF : les louanges de Kylian Mbappé à Randal Kolo Muani

La fierté de Thomas Tuchel

Présenté officiellement ce samedi face aux journalistes, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel en a profité pour détailler les coulisses de son arrivée. L’occasion aussi pour le tacticien allemand de confier son bonheur d’être dorénavant à la tête de l’un des plus grands clubs au monde. «Je suis convaincu que c’est un honneur et une distinction d’être contacté par le FC Bayern. Lorsque vous signez le contrat, c’est un grand honneur», a-t-il déclaré avant de faire l’éloge de sa désormais nouvelle équipe. «C’est l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde. L’ADN du FC Bayern consiste à gagner, ainsi qu’à la façon dont vous jouez au football. Cette équipe est l’une des équipes les plus talentueuses et les meilleures d’Europe. J’ai hâte de travailler avec cette équipe. » Voilà une belle manière de se faire adopter.