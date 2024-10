Vinícius Júnior dépasse Kylian Mbappé !

Vini Jr. (24 ans) est sur le toit du monde du football. Annoncé comme le favori dans la course au Ballon d’Or, le Brésilien est désormais le joueur le plus cher du monde selon Transfermarkt. Estimé à 200 millions d’euros par le site spécialisé, l’ancien joueur de Flamengo dépasse son coéquipier Kylian Mbappé (estimé à 180 millions d’euros) qui détenait ce statut de joueur le plus cher du monde depuis plusieurs années.

Une inversion du rapport de force pas si anodine, compte tenu des débuts de carrières très différents des deux joueurs. Là où Kylian Mbappé a vu sa carrière démarrer en trombe avant de stagner un peu, Vinicius a quant à lui eu une explosion moins fracassante, mais plus linéaire. Alors que le Français de 25 ans semble patiner, l’international auriverde (35 sélections, 5 buts) s’envole à présent et il est, comme rappelé précédemment, en route pour remporter son tout premier Ballon d’Or.