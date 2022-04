PSG : 2 à 3 semaines d'absence pour Icardi

La 34e journée de Ligue 1 devrait bien mettre un terme au suspense qui n'en est plus un depuis longtemps. Lors de la réception de Lens demain soir, le PSG devrait être sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire. Il récupère en plus de cela quelques éléments comme Verratti, Kimpembe, Messi qui étaient blessés pour Angers cette semaine.

Ces trois joueurs ne sont pas inscrits dans le point médical publié par le PSG ce vendredi. En revanche, mauvaise nouvelle pour Icardi. Touché lors de l'échauffement en milieu de semaine au stade Raymond-Kopa, l'attaquant argentin sera absent entre 2 et 3 semaines à cause d'une blessure au quadriceps. Il rejoint Diallo, Draxler et Paredes à l'infirmerie.

Le point médical complet :

Mauro Icardi est en soins pour une lésion du quadriceps droit, sa reprise avec le groupe est évaluée entre 2 et 3 semaines.

Abdou Diallo reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine dans les suites d’une lésion des adducteurs et des douleurs au genou droit.

Julian Draxler a repris la course après son arthroscopie du genou pour une régularisation méniscale.

Leandro Paredes poursuit sa rééducation après la prise en charge chirurgicale de sa pubalgie.

