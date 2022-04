OM : Jorge Sampaoli juge un Mattéo Guendouzi «sans limite»

La suite après cette publicité

Prêté par Arsenal avec option d'achat à l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi (23 ans) fait le bonheur des supporters olympiens cette année. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison 2021-2022, et surtout des plus réguliers. El Pelado, en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement de l'OM à Reims dimanche, a dit tout le bien qu'il pensait de l'international français.

« Guendouzi a cet ADN, c'est un joueur très compétitif qui veut toujours gagner, mais il a surtout pris une grande dimension dans le jeu. Ça nous permet d'avoir une très bonne évolution sur le terrain, de par sa position notamment. C'est lui qui nous donne ce rythme, qui nous permet d'être plus précis et efficace. C'est un joueur qui n'a, je pense, pas de limite, qui va continuer de grandir avec nous et découvrir d'autres qualités. C'est un joueur clé pour nous, de par son énergie et de par ses qualités footballistiques », a ainsi expliqué Jorge Sampaoli face aux médias. Mattéo Guendouzi, qui va rester définitivement sur la Canebière, appréciera.

