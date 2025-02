PSG : Ousmane Dembélé est en état de grâce !

Qui peut stopper Ousmane Dembélé ? Régulièrement critiqué ces derniers mois pour son manque d’efficacité devant le but adverse, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a totalement inversé la tendance ces dernières semaines. Fini le temps des frappes canardées dans les travées du Parc des Princes et des prestations globalement brouillonnes, place à une version beaucoup plus clinique de l’ancien Barcelonais. La donne est simple : à ce stade de la saison, le natif de Vernon totalise 21 buts et 6 offrandes en 27 matches toutes compétitions confondues.

Surtout, le Parisien de 27 ans peut désormais se targuer de 16 réalisations en 19 journées de Ligue 1, confortant au passage son statut de meilleur buteur du championnat de France avec 3 longueurs d’avance sur Mason Greenwood. Vendredi soir, à l’occasion du choc face à l’AS Monaco comptant pour la 21e journée, Dembouz, déjà auteur d’un doublé lors du match aller (victoire 4-2 du PSG), a en effet confirmé son état de grâce. En totale confiance et dans la continuité de ses performances étincelantes en ce début d’année 2025 (12 buts), l’ancien Barcelonais a brillé.

Le nouveau serial buteur du PSG

D’abord assez discret en première période dans un rôle de faux numéro 9 malgré quelques rushs solitaires toujours aussi dévastateurs, l’ancien Barcelonais s’est réveillé, au même titre que ses partenaires, au retour des vestiaires. Parfaitement trouvé par Désiré Doué, lui aussi auteur d’un très grand match, l’ailier parisien faisait le break d’une frappe en force au premier poteau (57e). Loin d’être rassasié, l’international français (53 sélections, 6 buts) profitait finalement du magnifique travail de Nuno Mendes sur son côté gauche pour sceller la victoire des siens d’une frappe à bout portant (90e). Sur un petit nuage et buteur lors des neuf dernières rencontres toutes compétitons confondues, Dembélé s’impose, aujourd’hui, comme le leader de l’attaque francilienne.

Une métamorphose qui a de quoi surprendre au regard du passif de l’intéressé, qui n’a jamais atteint de tels standards sur le plan statistique. Crédité d’un 8,5 par la rédaction FM et élu homme du match, le champion du monde 2018 était d’ailleurs logiquement félicité au coup de sifflet final. Présent en zone mixte, Nuno Mendes ne cachait ainsi pas sa joie de voir son coéquipier évoluer à un tel niveau. «On a ce côté imprévisible qui est important et qui met en difficulté les adversaires. On joue haut, le plus loin de notre but, c’est l’objectif pour mettre en difficulté l’équipe adverse», confiait tout d’abord le Portugais avant d’évoquer la trajectoire du numéro 10 parisien.

«Il est en très grande forme, on essaie de lui mettre les bons ballons pour qu’il continue sur cette lancée mais le plus important reste la victoire de l’équipe». En conférence de presse, Luis Enrique, interrogé sur la performance de Kvaratskhelia, ne manquait pas non plus de saluer l’incroyable dynamique de son joueur. «Ousmane (Dembélé), sa position naturelle est à droite mais on voit ce qu’il apporte dans l’axe en moment. On fait en fonction du match, du moment par lequel passent les joueurs, on recherche une polyvalence», ajoutait ainsi le technicien ibérique. Avec un Ousmane Dembélé à ce niveau-là, le PSG peut, quoi qu’il en soit, rêver très grand.