PSG : Idrissa Gueye et son clan ne comprennent pas

L’affaire Idrissa Gueye ne cesse de prendre de l’ampleur chaque jour. Entraîné dans une tempête médiatique après avoir été accusé de ne pas avoir voulu jouer contre Montpellier à l’occasion de la journée contre l’homophobie, le milieu de terrain du PSG va devoir s’expliquer avec son club. Paris a d’ailleurs réagi plus tôt dans la soirée en se désolidarisant de la décision de son joueur.

La suite après cette publicité

Mais dans les colonnes du Parisien, on apprend que le clan Gueye est stupéfait par toutes ces réactions et ne comprend pas cette volonté de faire passer le joueur pour un homophobe. « Tous ceux qui le connaissent savent qu’Idrissa n’est pas homophobe. Mais plutôt quelqu’un d’ouvert sur les autres », ont indiqué des proches du joueur au journal. De son côté, le joueur est lui aussi incrédule face à cette situation et estime qu’il n’a pas à s’expliquer…