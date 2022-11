OM : Pablo Longoria en a assez des problèmes au Vélodrome

Interrogé par La Provence, Pablo Longoria est notamment revenu, amer, sur la rencontre entre les Phocéens et l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions, pointant notamment du doigt les problèmes survenus entre supporters. « Je remercie nos supporters. C'est fondamental d'avoir ce soutien. On travaille au quotidien pour avoir un stade plein. L'ambiance du Vélodrome est unique. Il y a de la place pour tout le monde dans ce stade. Il y a un point noir : je n'ai pas digéré ce qui s'est passé contre Francfort en Ligue des champions. On doit travailler avec nos supporters pour en faire un stade où tout le monde doit être en sécurité.

«On a de très bonnes relations avec les supporters. Dans la vie, il faut assumer les responsabilités et on doit travailler avec tout le monde pour améliorer les conditions d'accueil autour du stade. On a beaucoup de choses à faire. C'est un stade en centre-ville. On a beaucoup discuté avec la mairie, la Préfecture. On doit augmenter les contacts entre nous. On doit respecter la ferveur mais on doit donner de la place à tout le monde. On doit faire un périmètre de sécurité autour du stade. On doit contrôler qui rentre dans le stade avec des billets. On doit améliorer l'expérience de venir au Vélodrome », a épilogué l'Espagnol, qui ne semble pas avoir digéré les évènements».