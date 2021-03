Coupe de France : le PSG gifle Brest avant le choc face au Barça

A l'occasion des seizièmes de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain se déplaçait au stade Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois. Une répétition générale pour le champion de France avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone mercredi. Pour cette affiche du samedi soir, Mauricio Pochettino alignait un 4-2-3-1 avec Sarabia, Mbappé et Draxler en attaque. De son côté, Olivier Dall'Oglio optait pour un schéma similaire avec le seul Cardona en pointe. Le PSG ne tardait pas à prendre le contrôle des opérations.

Sur un ballon récupéré par Verratti au milieu, Mbappé se faufilait dans la défense brestoise et armait une lourde frappe qui se logeait dans la lucarne (0-1, 9e). Le tenant du titre maitrisait le premier quart d'heure et Sarabia bien servi par Bakker voyait sa tête passer largement à côté (16e). Juste après la demi-heure de jeu les hommes de Pochettino manquaient le break. Bien servi par Verratti dans le dos de la défense, Mbappé croisait bien sa frappe qui touchait le poteau de Cibois (34e). En fin de première mi-temps, le Stade Brestois se montrait dangereux et assiégeait le camp parisien sans pour autant se procurer des opportunités. Le Paris Saint-Germain en profitait pour réaliser le break juste avant la pause. Draxler s'infiltrait dans la défense bretonne et décalait Sarabia dans la surface dont la frappe enroulée ajustait Cibois (0-2, 44e).

Kylian Mbappé s'offre un doublé avant le Barça

Au retour des vestiaires, le club parisien voulait asséner le coup de grâce, mais Mbappé bien lancé dans la profondeur par Verratti butait sur Cibois (54e). Il fallait attendre la 56e pour entrevoir la première frappe cadrée du match des Brestois par Fadiga qui sollicitait Rico (56e). Très en vue dans se second acte, l'ancien Parisien combinait avec Cardona et butait à nouveau sur Rico (58e). Les hommes de Dall'Oglio montraient de belles dispositions et Romain Favre profitait d'une erreur de Rico pour se présenter seul devant le portier parisien. Le ballon était sauvé sur sa ligne par Herrera (60e).

Volontiers joueuse, la formation brestoise acculait son adversaire devant ses buts. Juste avant le dernier quart d'heure, le PSG scellait le sort du match. Bien décalé par Di Maria, Verratti sur la gauche de la surface réalisait un petit numéro avant de centrer pour Mbappé qui trompait Cibois de la poitrine (0-3, 73e). En fin de match, le PSG déroulait et Rafinha à l'entrée de la surface voyait sa frappe bien repoussée par Cibois (79e). Avec cette qualification plutôt tranquille, le Paris Saint-Germain obtenait son billet pour les huitièmes de finale et préparait bien son match retour en Ligue des champions face au FC Barcelone.

