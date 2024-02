Real Madrid : une bagarre entre supporters a éclaté pendant le derby

Dimanche soir, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont neutralisés dans le derby de la capitale espagnole (1-1). Un match durant lequel l’arbitrage a été au coeur du débat comme en témoigne le tweet d’Antoine Griezmann après la rencontre. Au-delà de la rencontre, c’est en tribunes que les regards sont braqués.

En effet, le média Relevo indique que l’un des leaders du groupe Grada Fans, Carlos Clara, avec d’autres membres de la Grada, s’est battu avec d’autres fans madrilènes. La sécurité a dû intervenir pour arrêter cette rixe. Un d’eux a été blessé et a été transféré à l’hôpital. Ce conflit a eu lieu car les Ultras ont été interdits d’entrer collectivement en 2013. La Grada Fans, positionnée tribune sud, a décidé d’arrêter de chanter de la pause à la 60e minute et a forcé les fans à rester silencieux et assis sur leurs sièges, alors qu’ils vivent normalement les 90 minutes debout. Ils ont même menacé de partir et ont affronté des partenaires. De son côté, la Grada Fans défend son innocence et dénonce une persécution de la part de certains partenaires.