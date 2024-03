OM : Jean-Louis Gasset s’est inspiré de Rennes contre Villarreal

Au surlendemain d’une qualification décrochée péniblement face à Villarreal (5-3 score cumulé), Jean-Louis Gasset était présent en conférence de presse. Ce samedi, le technicien de 75 ans avait déjà l’esprit tourné vers Rennes, où son équipe aura la possibilité de recoller aux places européennes ce dimanche (17h05). Pour l’occasion, Gasset a d’ailleurs révélé qu’il s’était inspiré de son prochain adversaire, confronté au sous-marin jaune en début de saison, pour préparer la confrontation de l’OM contre Villarreal.

«Les qualités de Rennes ? Un jeu de vivacité, de mouvement, d’intelligence dans les déplacements avec des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier, a loué Gasset. C’est une bonne équipe qui joue bien au football, et on s’est un peu inspiré d’eux pour jouer Villarreal, car ils les avaient déjà joués de leur côté (en phase de groupe de Ligue Europa cette saison). Ils ont un centre de formation exceptionnel et sortent toujours des joueurs, comme les deux frères Doué là (Désiré et Guela). En matière de formation, c’est une référence. »

