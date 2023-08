Deux internationaux français vont signer en Turquie, les détails déroutants de l’enquête visant Lucas Paquetá

Deux français à Istanbul

On a le droit à quelques informations surprenantes dans les colonnes du journal turc Fotomaç ce samedi. En effet, deux stars de l’équipe de France pourraient faire leurs valises à Istanbul. Fenerbahçe serait sur le point de faire un sacré coup double. Tout d’abord, les canaris sont fortement intéressés par la situation d’Hugo Lloris. Autorisé à quitter les Spurs à un an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 est la priorité du dernier deuxième de Süper Lig. Le club stambouliote a pour ambition de recruter un gardien étranger, et après avoir échoué sur le dossier De Gea, c’est le Français qui est haut de leur short list. La Lazio est aussi sur le coup. Fenerbahçe souhaite également se renforcer avec le recrutement d’un milieu comme Mattéo Guendouzi. Entretenant des bonnes relations avec les dirigeants marseillais depuis le transfert de Cengiz Ünder, le club turc aurait déjà proposé un prêt avec option d’achat à l’OM. En plus, comme l’a rapporté L’Équipe plus tôt dans la semaine, le milieu tricolore est plus que jamais sur le départ. L’Inter, la Lazio et Galatasaray sont aussi séduits par la situation du joueur de 24 ans.

Un jaune troublant pour Paqueta

Ce qui interpelle énormément les journaux anglais, c’est l’enquête qui concerne Lucas Paquetá, et qui bloque son transfert à Manchester City, comme nous vous l’avions révélé hier. Comme le rapporte The Times, repris par tous les journaux du pays de Sa Majesté, l’enquête aurait débuté après un carton jaune reçu par le Brésilien lors du match nul 1-1 contre Aston Villa en mars dernier. Des paris auraient été placés à Duque de Caxias, une ville de la baie de Guanabara bordée par Rio de Janeiro, sur Betway, qui est un sponsor de West Ham. Betway n’est pas très répandu au Brésil, ce qui a attiré l’attention sur les paris. Les paris n’ont pas été placés par Paquetá mais des personnes proches de lui. Le joueur, choqué par ces accusations, devrait s’entretenir avec la FA lundi. Manchester City a mis en pause son transfert, craignant qu’il soit suspendu comme l’ont été Ivan Toney, Kieran Trippier et Daniel Sturridge ces dernières années.

L’offre finale du Barça pour Cancelo

Du côté de la presse espagnole, c’est le FC Barcelone qui fait les gros titres ce samedi, enfin surtout Joao Cancelo. D’après Sport, le Barça a proposé un prêt avec une option d’achat de 30 millions d’euros au Bayern Munich pour le Portugais, qui est très chaud à l’idée de rejoindre la Catalogne. Les 48 prochaines heures seront donc déterminantes quant à la signature du joueur de 29 ans. Cette offre finale devrait être acceptée sans problème par les dirigeants munichois.