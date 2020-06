Betis : Unai Emery refuse le poste d'entraîneur

Le Betis s'enfonce et ce n'est pas le résultat nul obtenu lundi face à Grenade (2-2) qui va rassurer les dirigeants du club andalou. Treizième de Liga, la formation dirigée par Rubi déçoit cette saison. Et les dirigeants commencent à s'impatienter face à cette crise de résultats... Selon les information d'AS, les hautes sphères du Betis songeraient à évincer Joan Francesc Rubi (49 ans).

Problème, limoger le technicien ibérique sous contrat jusqu'en 2022 coûterait environ cinq millions d'euros. Mais en parallèle, le Betis a bien contacté un certain Unai Emery. L'ancien entraîneur du PSG aurait décliné la proposition et ne souhaiterait pas reprendre une équipe en cours de saison. Emery attendrait tranquillement une opportunité cet été pour rebondir.