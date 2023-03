OM : où en est Amine Harit ?

La suite après cette publicité

Le 14 novembre dernier, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, l’Olympique de Marseille arrachait un importantissime résultat à Monaco. La tête de Kolasinac, au bout du temps réglementaire, offrait ainsi la victoire aux hommes d’Igor Tudor. Mais, ce soir-là, le temps n’était pas franchement à la fête. Car, à l’heure de jeu, Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers allaient perdre l’un des leurs pour le reste de la saison.

En effet, lors d’un duel face au puissant Axel Disasi, le genou d’Amine Harit était touché. Il fallait voir les regards de certains de ses coéquipiers comme de ses adversaires, on pense notamment à Youssou Fofana, pour comprendre que l’international marocain souffrait d’une blessure grave et allait donc manquer la Coupe du Monde qui se profilait.

Un coup sur la tête de ses coéquipiers

On apprenait, quelques jours plus tard, qu’il souffrait d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche qui allait le mettre out jusqu’à la fin de saison. « Honnêtement, les joueurs n’étaient même pas contents de la victoire sur le Rocher ce soir-là. Tous pensaient à Amine et on l’a vu dans les interviews d’après-match. Ils ont tous dit quelque chose pour lui », nous confie-t-on à l’OM.

Car Amine Harit est un élément qui met tout le monde d’accord dans le club, du président, aux salariés en passant par ses coéquipiers. Toujours poli, toujours de bonne humeur, il est un élément central du groupe d’Igor Tudor. Même le Croate, qui n’était pas un convaincu de la première heure, l’a été après quelques entraînements et de très bons matches. Certains joueurs, dont Dimitri Payet, ont même pris le train pour rallier l’Ain, où le Marocain se trouvait hospitalisé. Signe de son importance.

Aucun risque ne sera pris

C’était donc évidemment une grosse perte. Cet hiver, pour montrer qu’ils tenaient à lui, les dirigeants s’étaient mis en tête de recruter un joueur pouvant jouer à son poste, mais pas avec les mêmes qualités. Sinon, cela aurait été un prêt. De sources proches du joueur et du club, il n’a jamais perdu le sourire, et a même œuvré pour le recrutement de son compatriote Azzedine Ounahi.

Récemment, l’OM a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où on voyait l’international marocain travailler et reprendre la course. À l’heure actuelle, même si les résultats de ses tests sont excellents, notamment au niveau du cardio, il n’est ni en retard ni en avance pour sa reprise. Des deux côtés on explique qu’aucun risque ne sera pris et qu’il est relativement improbable de le voir sur les terrains de Ligue 1 en cette fin de saison. Mais, l’année prochaine, sa place est déjà réservée. Sur le terrain et dans le coeur de ses coéquipiers, comme dans celui des supporters.