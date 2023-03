OM : Amine Harit a repris la course !

Auteur d’un excellent début de saison sous les ordres d’Igor Tudor à l’OM, Amine Harit a connu un très gros coup d’arrêt en novembre dernier. L’international marocain s’était grièvement blessé au genou après un choc avec Disasi. Une blessure qui l’avait contraint d’être forfait pour le Mondial et le reste de la saison puisque l’OM annonçait que l’ancien de Schalke souffrait d’une rupture du ligament croisé du genou.

Depuis, Amine Harit a entamé une longue période de récupération pour revenir le plus rapidement sur les terrains. Après avoir été immobilisé de longues semaines, le joueur de 25 ans vient de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux sur laquelle on le voit reprendre la course avec un membre du staff marseillais. Une très bonne nouvelle pour le joueur, les supporters et le club qui comptera sur lui pour la saison prochaine. Amine Harit est sur la bonne voie.

