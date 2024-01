CAN 2023 : la Guinée prend une option sur la qualification en battant la Gambie

Après des débuts encourageants face au Cameroun (1-1), la Guinée avait besoin d’une victoire face à la Gambie ce vendredi pour faire un grand pas vers la qualification en 8es de finale de la CAN 2023. Orphelin de Serhou Guirassy lors de la première rencontre, le Syli national pouvait compter sur le retour de l’attaquant de Stuttgart sur son banc. En première période, les coéquipiers d’Ilaix Moriba auront montré plusieurs incertitudes techniques mais auront été plus incisifs que leurs adversaires. Se heurtant à un problème d’efficacité dérangeant, ces derniers ne sont pas parvenus à ouvrir le score lors du premier acte.

Le premier but de la rencontre a finalement eu lieu à la 70e minute de jeu. Une ouverture du score méritée pour la Guinée qui, grâce au très intéressant Aguibou Camara, a pris un avantage qu’elle n’a plus lâché de la soirée (1-0, 70e). Avec ce succès globalement logique, les Guinéens s’emparent de la deuxième place d’un groupe B relevé. Opposés à un Sénégal déjà qualifié lors de la dernière journée, les ouailles de Kaba Diawara ont pris une option sur la qualification et mettent clairement la pression sur le Cameroun qui affrontera la Gambie dont les chances de qualification sont désormais infimes.