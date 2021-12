MU : Thierry Henry se moque de l’improbable but encaissé par David De Gea

Pour la dernière de Michael Carrick en tant qu’entraîneur intérimaire, Manchester United s’est imposé face à Arsenal (3-2). Une victoire importante pour une équipe en difficulté, mais cette rencontre a également été une nouvelle fois marquée par le talent de Cristiano Ronaldo, auteur de ses 800e et 801e buts en carrière. Des réalisations décisives, car les Red Devils ont rapidement été menés 1-0 après l’ouverture du score de Smith Rowe.

Un but qui va faire parler. En effet, David De Gea était à terre sur cette action, après s’être fait marcher sur la cheville par son coéquipier Fred. Mais le jeu s’est poursuivi, jusqu’à ce que le jeune joueur des Gunners marque. À l’issue de la rencontre, Thierry Henry s’est amusé de cette action : « la dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand j'avais 11 ans », a-t-il déclaré. « Mon gardien de but était parti manger un sandwich et avait quitté son but. Nous nous sommes tous retournés et nous étions menés 1-0. »

Thierry Henry on the David de Gea incident: "The last time I saw that was when I was 11-years old. And my goalkeeper had gone for a sandwich and left his goal. We all turned and we were 1-0 down." pic.twitter.com/UXIUjvxfKd