PSG : le CUP est très en colère

Le Paris SG a retrouvé le chemin des victoires ce dimanche à Lille (1-5, 23e journée de Ligue 1) après son élimination à domicile en Coupe de France face à Nice (1-1, 4 t. a. b à 3). Pas de quoi calmer la colère du Collectif Ultra Paris, qui a publié un communiqué dans la soirée pour manifester son mécontentement.

La suite après cette publicité

«La victoire d'hier n'altère en rien notre colère. Depuis trop longtemps maintenant, le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d’un club qui se veut une marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs... qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive et qui donne l’impression que la saison commence en février. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir perdu son ADN coupe. Aujourd’hui, notre patience a atteint ses limites. La gestion sportive est incompréhensible à tous les niveaux : des changements incessants d’entraîneur sans que jamais un projet de jeu cohérent avec le recrutement ne soit mis en place, des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une priorité tant la soupe est bonne, une gestion incompréhensible des jeunes, un manque de respect flagrant pour la section féminine et d'autres épisodes plus dignes d'un télénovelas que d'un club de football», peut-on lire sous forme de signal d'alarme. Ambiance...