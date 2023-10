Crystal Palace surveille de près Paulo Fonseca

Après un passage finalement expéditif sur le banc des Eagles, Patrick Vieira est retourné en France, au RSCA, pendant que Roy Hodgson retrouvait son poste d’entraîneur à Crystal Palace. Un retour aux sources pour le très expérimenté coach anglais, qui réalise un début de saison concluant en pointant à la 9e place de Premier League avec son équipe, juste après avoir battu Manchester United à Old Trafford (0-1). Mais à 76 ans, Hodgson ne représente sans doute pas l’avenir du club londonien.

Et justement, Crystal Palace tâte déjà le terrain. The Sun rapporte en effet que Paulo Fonseca est suivi de près pour remplacer sur le long terme Roy Hodgson. Le Portugais, au LOSC, était d’ores et déjà mentionné avant que Patrick Vieira ne soit finalement choisi en 2021. Selon le média britannique, Fonseca serait tenté à l’idée de rejoindre la Premier League un jour alors pourquoi pas Crystal Palace pour se faire la main. Un dossier qui devrait s’alimenter l’été prochain.