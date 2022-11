PSG : Daniel Alves recadre Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À 39 ans, Daniel Alves a réussi l’exploit d’être appelé pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Au Brésil, certains disent que le latéral droit a été convoqué grâce à sa riche expérience, mais surtout parce qu’il est proche de Neymar. En attendant de voir s’il participera au premier match de la Seleção dans ce tournoi, ce soir contre la Serbie (match commenté en direct sur notre site), le défenseur a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Un entretien dans lequel il a commencé par aborder le statut de favori du Brésil.

« Par tradition et de par son histoire, le Brésil est toujours favori. Nous avons souffert ces dernières années, mais maintenant nous avons construit un groupe à la peau très dure. Sur le plan humain, le vestiaire du Brésil est l’un des meilleurs depuis très longtemps. » Confiant sur les chances auriverdes dans ce Mondial, le vétéran de 39 ans a ensuite été invité à donner son avis sur plusieurs stars de ce tournoi. Alves s’est alors décrit comme un « fan de Rodrygo », avant d’évoquer le duo Neymar-Kylian Mbappé.

Mbappé visé

On le sait, les relations entre les deux cracks du Paris Saint-Germain sont très fraîches depuis que le Bondynois a été promu tête d’affiche du projet parisien. Un statut quelque peu mis à mal par l’excellente première partie de saison de Neymar (15 buts 12 passes décisives en 20 matches, toutes compétitions confondues). Ancien partenaire des deux attaquants chez les Rouge et Bleu, Daniel Alves n’a pas manqué de rappeler qu’il restait un proche de « Ney ». Ses propos sur Mbappé ne vont donc pas vous surprendre.

« Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre qui évolue à ses côtés. Tes coéquipiers mettent en valeur tes qualités. Mbappé est un phénomène, mais il n’a pas encore compris que ceux qui jouent avec lui en attaque (Neymar et Lionel Messi, ndlr) sont des plus grands phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou se risque à faire. Vous devez être intelligent afin de profiter de leur potentiel. Ce sont deux génies du foot. Je pense bien manier la balle, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais la balle. Et si je joue avec Ney, c’est pareil. Si Mbappé leur donne la balle, il marquera 150 buts ». À bon entendeur.

