OM : Medhi Benatia a tenté l’énorme coup Wesley Fofana cet été

Natif de Marseille, Wesley Fofana n’a pas cédé aux sirènes de l’OM cet été. Pourtant, elles ont bien sonné. Dans un entretien accordé à Free Foot ce mercredi, le défenseur de Chelsea a révélé que Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, l’avait appelé pour tenter de le convaincre de rejoindre son club de cœur. Une approche qui n’a pas laissé indifférent le joueur, mais sa priorité était de s’imposer chez les Blues, chez qui il évolue depuis deux ans.

«J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché, et ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, et ça m’a touché, a confié le joueur formé à l’ASSE. Tout le monde sait pourquoi… J’ai eu une réflexion, mais l’objectif, à l’heure actuelle, c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchainer les matches, de m’imposer, et l’OM, on verra un jour. J’ai un contrat jusqu’en 2029, on verra après ça. Je ne l’ai jamais caché, Marseille, c’est ma ville, mon club, je suis supporter de l’OM. Ça se trouve que dans quelques années, j’y serai, ou ça se trouve que je ferai toute ma carrière à Chelsea.»