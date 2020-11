Ligue des Nations : Malte renverse Andorre, Gibraltar tenu en échec par Saint-Marin

La cinquième journée de la Ligue des Nations débutait ce samedi avec notamment un choc entre Gibraltar et Saint-Marin dans le groupe 2 de la Ligue D. La sélection du détroit pouvait être promue en cas de succès contre Saint-Marin mais finalement les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0. Réduit à dix suite à l'expulsion de Davide Simoncini, Saint-Marin obtient son deuxième point dans cette compétition. Gibraltar devra éviter la défaite face au Liechtenstein pour être promu.

Dans le groupe 1, Andorre pensait tenir sa première victoire grâce à l'ouverture du score de Marc Rebés (3e) mais Malte a inversé la donne grâce au but contre son camp d'Emili Garcia (55e) et aux réalisations de Jurgen Degabriele (58e) et Shaun Dimech (90e +3). Malte revient provisoirement à deux points du leader, les Îles Féroé qui affronteront la Lettonie à 18h.