L'Atlético Mineiro veut boucler Otavio et Godin

L'Atlético Mineiro s'active déjà sur le marche des transferts. Selon nos informations, le club brésilien va rapidement boucler l'arrivée de l'expérimenté défenseur Diego Godin (35 ans). L'ancien de l'Atlético de Madrid s'est mis d'accord pour un contrat d'un an jusqu'en décembre 2022 plus une année en option.

Mais ce n'est pas tout, l'Atlético Mineiro pourrait aussi enregistrer l'arrivée du Bordelais Otavio (27 ans) cet été. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain pourrait partir libre et donc rejoindre gratuitement le club brésilien en fin de saison. Les négociations ont d'ailleurs bien avancé dans ce sens et le Brésilien de 27 ans pourrait débarquer libre du côté de Mineiro. Flamengo, Al-Ahli et Al-Taawoun sont également intéressés par le milieu bordelais.