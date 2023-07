FC Nantes : ça s’agite pour Samuel Moutoussamy

Sans doute dans la meilleure forme de sa carrière malgré la fin de saison chaotique du FC Nantes, Samuel Moutoussamy (50 matches toutes compétitions confondues cette saison) est à la croisée des chemins. A 26 ans, celui qui a été intronisé capitaine du FCN par Pierre Aristouy à son arrivée sur le banc nantais, est l’une des rares satisfactions de la saison chez le vainqueur de la Coupe de France 2022. Son exemplarité, sa motivation, sa capacité à galvaniser ses troupes en font un des leaders du club.

La suite après cette publicité

Pourtant, et aussi curieux que cela puisse paraître, le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2024, attend un signe de sa direction pour une prolongation. Reste que sa bonne saison et son profil ont tapé dans l’œil de plusieurs formations. S’il se trouvait dans la short list du RC Lens qui a finalement pris la décision de se diriger vers un Stijn Spierings qui possédait l’immense avantage d’être libre, Moutoussamy plaît beaucoup en Ligue 1 (Strasbourg), mais aussi à l’étranger puisque le Bayer Leverkusen, Cologne et Anderlecht ont pris des renseignements. Nantes, qui n’entend pas forcément se séparer de son capitaine dont la valeur oscille entre 3 et 5 M€, va devoir rapidement passer la seconde pour prolonger son international congolais. Sous peine de le voir partir libre dès la saison prochaine.

À lire

Strasbourg s’offre Abakar Sylla !