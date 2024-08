La réaction de l’Olympique Lyonnais au tirage au sort de la Ligue Europa

Cela faisait deux ans que l’OL n’avait plus goûté au parfum de la coupe d’Europe. Les retrouvailles sont particulièrement attendues par les Gones, surtout après un énorme sprint final en championnat la saison dernière. C’est en revanche une autre Ligue Europa que les Lyonnais retrouvent : une compétition à 36 équipes, comme en Ligue des Champions, et 8 matchs face à 8 adversaires différents. Il faudra s’y faire.

Ce tirage au sort automatique a offert un plateau assez équilibré au club français avec les réceptions de l’Eintracht Francfort, de l’Olympiakos, de Ludogorets et Besiktas. Il faudra aussi se rendre sur la pelouse des Rangers, de Fenerbahçe, de Qarabag et d’Hoffenheim. L’objectif est simple pour les Lyonnais, il faudra se qualifier parmi les 8 premiers pour voir les 8es, ou passer par un barrage en terminant entre la 9e et la 24e place.

«Notre public mérite de genre de confrontations»

«C’est un groupe très homogène avec des adversaires qui ont vrai un pedigree européen, réagit David Friio ce vendredi après ce tirage au sort. Si on va plus dans les détails, on aura de gros déplacements. Il faudra gérer ça. La première des choses c’est qu’on est vraiment heureux d’être dans le tirage. Cela faisait deux ans que l’Olympique Lyonnais n’était plus en coupe d’Europe. Et là on y est donc on est heureux.» Une première satisfaction légitime.

«Notre public mérite de genre de confrontations. On a vu l’effervescence dans le Groupama Stadium en fin de saison», conclut le directeur sportif français. Il faut espérer que ça soit partie remise. Dans un premier temps, l’OL évite les gros bras comme Manchester United, Tottenham, la Roma, Porto ou encore l’Ajax mais pourra s’offrir de nouvelles belles affiches en cas de qualification pour les tours suivants.