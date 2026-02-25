Le Real Madrid sans Mbappé, ça donne quoi ?

Une victoire 1-0 à l’extérieur au match aller et pourtant la presse espagnole est loin d’afficher une confiance inébranlable en son équipe. « Real Madrid - Benfica : Risque élevé au Bernabéu. Le Real Madrid lutte pour une place en huitièmes de finale avec une mince avance, le fiasco de Pampelune… et presque certainement sans Mbappé », écrit ainsi Marca ce mercredi. C’est bien l’absence de l’attaquant français, désormais officielle, qui fait trembler les aficionados du Real, tant Mbappé cristallise l’attention des équipes adverses.

La suite après cette publicité

Mais le Real Madrid est-il réellement en difficulté quand son attaquant français n’est pas sur le terrain ? Sa douleur au genou l’a déjà fait manquer plusieurs rencontres depuis le mois de décembre dernier. Il était ainsi resté sur le banc de touche lors de la réception de Manchester City pour la 6e journée de Ligue des Champions, et le Real s’était incliné sur le score de 2-1. L’absence de Mbappé ne suffirait pas à expliquer ce revers, d’autant que la Casa Blanca avait perdu 3 jours plus tôt déjà à domicile, contre le Celta Vigo, avec le Français sur le terrain.

Deux défaites et deux victoires sans Mbappé

Il n’était pas là non plus lors de la défaite humiliante face à Albacete en Coupe du Roi, pour la première sur le banc d’Alvaro Arbeloa. Ce soir-là, les cadres avaient été pour la plupart laissés au repos, et nul doute que la présence de l’international tricolore aurait pu changer la donne. Par contre, le Real Madrid a su réaliser de belles prestations sans sa star offensive. Pour la 18e journée de Liga, Gonzalo Garcia avait brillé avec un aussi joli qu’improbable triplé face au Betis pour une victoire 5-1 des Madrilènes.

La suite après cette publicité

Plus récemment, les Merengues l’ont emporté 4-1 face à la Real Sociedad lors de la 24e journée sans Mbappé. Meilleur buteur de Liga avec 23 réalisations et meilleur buteur de Ligue des Champions avec 13 pions, Kylian Mbappé est bien évidemment l’atout offensif majeur de la Casa Blanca. Mais sa propension à venir chercher le ballon dans les pieds et à investir des zones du terrain parfois déjà surpeuplées a récemment ouvert, de nouveau, le débat sur son utilité dans le jeu des siens. Le Real Madrid n’aura pas forcément besoin de son buteur pour finir le travail face à Benfica, mais comptera sur son rendement lors des prochains tours.