Jules Koundé est le joueur ayant disputé le plus de minutes officielles en 2024

L’Observatoire du football (CIES) a présenté, ce mercredi, une liste des joueurs de champ qui ont joué le plus grand nombre de matchs officiels en 2024 (club et équipe nationale), en prenant en compte les joueurs du monde entier. Jules Koundé arrive en tête de liste avec 5 872 minutes réparties en 69 rencontres. L’international français jouera ce week-end, face à l’Atlético de Madrid, son 70ème match de l’année. ll devance Jhon Arias (Flumiense / Colombie) et ses 5 599 minutes en 67 matchs, ainsi que Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay) qui comptabilise 5 573 minutes en 66 rencontres.

La suite après cette publicité

Avec 5 264 minutes en 61 matchs, Wiliam Saliba (Arsenal) se classe à la 10e position. Jonathan David (Lille / Canada) est le seul joueur de Ligue 1 à être dans le top 20. L’international canadien a disputé 5 111 minutes réparties en 63 matchs. Victor Gyökeres (Sporting / Suède) est, lui, 19e avec 5 092 minutes en 60 rencontres disputées durant cette année civile.

Le top 20 des joueurs ayant le plus de minutes en matchs officiels durant l’année 2024 (jusqu’au 15 décembre)

1. Jules Koundé (FC Barcelone / France) : 5 872 minutes jouées - 69 matchs

La suite après cette publicité

2. Jhon Arias (Fluminense / Colombie) : 5 599 minutes jouées - 67 matchs

3. Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay) : 5 573 minutes jouées - 66 matchs

La suite après cette publicité

4. Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas) : 5 523 minutes jouées - 64 matchs

5. Nicolás Otamendi (Benfica / Argentine) : 5 449 minutes jouées - 65 matchs

La suite après cette publicité

6. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suisse) : 5447 minutes jouées - 65 matchs

7. Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam / Slovaquie) : 5 377 minutes jouées - 60 matchs

8. Félix Torres (Corinthians / Équateur) : 5 369 minutes jouées - 64 matchs

9. Joe Rodon (Leeds United / Pays de Galles) : 5 276 minutes jouées - 58 matchs

10. William Saliba (Arsenal / France) : 5 264 minutes jouées - 59 matchs

11. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen / Allemagne) : 5 250 minutes jouées - 61 matchs

12. Joshua Kimmich (Bayern Munich / Allemagne) : 5 221 minutes jouées - 61 matchs

13. Antonio Rüdiger (Real Madrid / Allemagne) : 5 203 minutes jouées - 60 matchs

14. Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal) : 5 151 minutes jouées - 59 matchs

15. Kaique Rocha (Athletico Paranaense / Brésil) : 5 118 minutes jouées - 61 matchs

16. Anselmo Ramon (CRB / Brésil) : 5 116 minutes jouées - 61 matchs

17. Jonathan David (Lille / Canada) : 5 111 minutes jouées - 63 matchs

18. Mathías Villasanti (Gremio / Paraguay) : 5'101 minutes jouées - 61 matchs

19. Viktor Gyökeres (Sporting Lisbonne / Suède) : 5 092 minutes jouées - 60 matchs

20. William de Asevedo (Cruzeiro / Brésil) : 5 074 minutes jouées - 60 matchs